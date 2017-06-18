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Спорт
Баскетбол
18 июня 17, 15:48
Женская сборная по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета
Женская сборная
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Сборная Украины по баскетболу досрочно завоевала путевку в 1/8 финала.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В сообщении говорится, что это стало возможным благодаря победе сборной Венгрии над Чехией со счетом 74:70. После 2-го тура соревнований у сборной Испании  победы и досрочное 1-е место в групповом турнире. Команда вышла напрямую в четвертьфинал. У сборных Украины и Венгрии показатель соотношений побед/поражений 1/1. В очном матче в 3-м туре они оспорят 2-3 место, в зависимости от чего узнают соперника в 1/8 финала. Последнее место также досрочно заняла команда Чехии - 0/2, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Отмечается, что пары 1/8 финала будут определены только по окончании группового этапа турнира.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка  Свитолина установила новый национальный рекорд в рейтинге WTA.
URA-Inform
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