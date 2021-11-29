Умер основатель команды Формулы-1 Фрэнк Уильямс

В Великобритании в возрасте 79 лет скончался Фрэнк Уильямс, основатель легендарной команды Формулы-1. Как сообщается, легендарный гонщик и функционер умер в окружении семьи и любящих близких.

Бывший гонщик "королевских гонок" Хуан Пабло Монтойя трогательно попрощался со своим бывшим боссом: "Фрэнк, мы все будем по тебе скучать.

Ты был большим источником вдохновения в моей жизни и карьере и всегда был отличным другом. Молюсь за тебя и твою семью. По тебе будут скучать", – написал колумбиец.

Выразил Уильямсу благодарность и британский автогонщик Джорж Рассел: "Сегодня мы прощаемся с человеком, который создал нашу команду. Сэр Фрэнк был воистину замечательным человеком, я всегда буду помнить этот смех.

Он был больше, чем босс, он был наставником и другом для всех, кто присоединился к семье Уильямс. Для него было настоящей честью участвовать в гонках и быть частью невероятного наследия, которое он оставляет после себя. Наследия, которое навсегда останется в сердце и душе этой команды. Покойся с миром, сэр Фрэнк. Спасибо за все".

Напомним, Фрэнк Уильямс создал гоночную команду еще в 24 года. Однако в самом начале, в 60-х, у конюшни не было средств, чтобы собрать собственную машину, и гонщики выступали на арендованных автомобилях.

За свою историю конюшня Уильямс девять раз становилась обладателем Кубка конструкторов и семь раз побеждала в чемпионате Формулы-1. За команду выступали такие легендарные гонщики, как Найджел Мэнселл, Ален Прост, Дэймон Хилл и Жак Вильнев.

Также напомним, в 1986 году Фрэнк Уильямс попал в страшную аварию. В результате которой, из-за перелома позвоночника навсегда был прикован к инвалидному креслу.

В 2020-м Уильямс продал команду инвестиционной группе "Дорилтон". Однако новые владельцы сказали, что не поменяют название в знак уважения к Фрэнку Уильямсу.