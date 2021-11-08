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8 ноября 21, 11:59
Формула-1: Ферстаппен увеличивает отрыв
Формула-1
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Очередной этап "королевских гонок" закончился победой команды Ред Булл. Ферстаппен выигрывает у Хэмилтона уже 19 очков.
Уверенной победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена закончился очередной этап Формулы-1 в Мексике. Лидер общего зачета обогнал второе место, на котором финишировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на более чем 16 секунд. Третьим стал партнер Ферстаппена по команде - Серхио Перес. Он проиграл почти 18 секунд.

Кроме них в очках, на автодроме имени братьев Родригес, также финишировали: Пьер Гасли, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо и Ландо Норрис.

После этой победы Ферстаппен упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь его отрыв от идущего вторым Хэмилтона составляет уже 19 очков. Третьм, с большим отставанием, идет партнер Льюиса по стайне Мерседес Валттери Боттас.

В Кубке конструкторов тройка лидеров после Мехико выглядит так: Мерседес – 478,5 очков, Ред Булл – 477,5, Феррари – 268,5.

Отметим, в чемпионате Формулы-1 осталось провести еще четыре гонки. Следующий этап состоится 14 ноября в Сан-Паулу, Бразилия.

Источник: https://korrespondent.net/
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