Формула-1: Ферстаппен увеличивает отрыв

Уверенной победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена закончился очередной этап Формулы-1 в Мексике. Лидер общего зачета обогнал второе место, на котором финишировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на более чем 16 секунд. Третьим стал партнер Ферстаппена по команде - Серхио Перес. Он проиграл почти 18 секунд.





Кроме них в очках, на автодроме имени братьев Родригес, также финишировали: Пьер Гасли, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо и Ландо Норрис.





После этой победы Ферстаппен упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь его отрыв от идущего вторым Хэмилтона составляет уже 19 очков. Третьм, с большим отставанием, идет партнер Льюиса по стайне Мерседес Валттери Боттас.





В Кубке конструкторов тройка лидеров после Мехико выглядит так: Мерседес – 478,5 очков, Ред Булл – 477,5, Феррари – 268,5.





Отметим, в чемпионате Формулы-1 осталось провести еще четыре гонки. Следующий этап состоится 14 ноября в Сан-Паулу, Бразилия.



