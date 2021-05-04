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Спорт
Автоспорт
4 мая 21, 14:02
Жуткая авария на первом круге в IndyCar (видео)
гонки IndyCar Series
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Во время гонки IndyCar Series в Форт-Уэрте случилась серьезная авария.

В минувший уик-энд во время гонки IndyCar Series в Форт-Уэрте (штат Техас, США) на первом же круге случилась массовая авария.

Мотогонщик на полном ходу не вписался в поворот: видео жуткой аварии

На старте заезда в массовую аварию угодили сражу шесть гонщиков. Виновником происшествия стал пилот Пьетро Фиттипальди. Особенно не повезло Себастьену Бурдэ, инженеры которого до полуночи ремонтировали его болид после серьезного стыка накануне, а в итоге гонщик не проехал ни единого круга в основном заезде. Отметим, ни один из участников аварии чудом серьезно не пострадал.

Видео массовой аварии на гонке  в Форт-Уэрте см. здесь

Победу в гонке на овальной трассе одержал Патрисио О’Уорд, Лидером общего зачета остается Скотт Диксон.
telegraf.com.ua
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