Жуткая авария на первом круге в IndyCar (видео)

В минувший уик-энд во время гонки IndyCar Series в Форт-Уэрте (штат Техас, США) на первом же круге случилась массовая авария.

На старте заезда в массовую аварию угодили сражу шесть гонщиков. Виновником происшествия стал пилот Пьетро Фиттипальди. Особенно не повезло Себастьену Бурдэ, инженеры которого до полуночи ремонтировали его болид после серьезного стыка накануне, а в итоге гонщик не проехал ни единого круга в основном заезде. Отметим, ни один из участников аварии чудом серьезно не пострадал.

Видео массовой аварии на гонке в Форт-Уэрте см. здесь

Победу в гонке на овальной трассе одержал Патрисио О’Уорд, Лидером общего зачета остается Скотт Диксон.