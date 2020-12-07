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Спорт
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7 декабря 20, 10:00
Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2
Сын Шумахера
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Со следующего сезона Мик будет выступать в Формуле-1

Немецкий гонщик Мик Шумахер, выступающий за команду Prema, стал победителем сезона в Формуле-2.

Сын известного гонщика Михаэля победил, несмотря на неудачное выступление в последней гонке сезона. Он стал только 18-м, но его соперник в борьбе за титул Каллум Айлотт упустил свой шанс, заняв десятое место.

Со следующего сезона Шумахер-младший будет выступать в Формуле-1 за "Хаас". Его партнером будет россиянин Никита Мазепин. Подготовку к старту в Формуле-1 Мик Шумахер начнет уже 11 декабря на болиде VF-20.

- Перспектива попасть в стартовую сетку Формулы-1 в следующем году делает меня невероятно счастливым, я просто потерял дар речи.

Я хотел бы поблагодарить "Хаас" за оказанное мне доверие. Я также хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь — я знаю, что всем этим обязан им. Всегда верил, что осуществлю свою мечту - выступать в Формуле-1, - поведал 21-летний гонщик.
kp.ua
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