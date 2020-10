Рекорд Шумахера пал: Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии

В воскресенье, 25 октября, на автодроме Портимао состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-при Португалии-2020.

Победу в гонке завоевал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, а третье место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Отметим, уже в середине заезда гонщики Мерседес сделали себе комфортный гандикап и, поменяв шины на Hard, "Серебряные стрелы" по-очереди обновляли рекорд круга.

Таким образом, Хэмилтон выиграл свою 92-ю гонку в карьере и обошел великого гонщика Михаэля Шумахера по этому показателю.

Гонка началась сумбурно и уже на первом круге Макс Ферстаппен и Серхио Перес допустили небольшое столкновение, которое привело к развороту машины мексиканца. Стюарды, просмотрев инцидент, решили не наказывать пилотов.

LAP 1/66

Verstappen and Perez touch and the Mexican slides off into the barriers. He's got going again and has made it back to the pits #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/whEfoGinkR

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020





В Португалии начался дождь и на 18-м круге Лэнс Стролл попытался обогнать Ландо Норриса, но допустил столкновение с болидом соперника. В итоге оба пилота отправились в боксы, чтобы заменить антикрыло. Стюарды оштрафовали Столла на 5 секунд. Позже Лэнс получил еще 5 секунд штрафа за нарушение пределов трассы несколько раз.

LAP 18/66

Stroll's tries to overtake Norris around the outside of Turn 1 and there's contact!

The Canadian spins off, both drivers have wing damage and they've returned to the pits for repairs#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/F0ANqmgaeW

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020





На 53-м круге Стролл из-за повреждений крыла досрочно заехал в боксы:

LAP 53/66

It's the end of the road for Lance Stroll in Portugal

Floor and wing damage have forced him out of the race #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/B92TJS7RsF

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020





END OF RACE (LAP 66/66)



Hamilton

Bottas

Verstappen

Leclerc

Gasly

Sainz

Perez

Ocon

Ricciardo

Vettel#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/Sy5wss8RZg