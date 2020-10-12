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12 октября 20, 09:56
Хэмилтон повторил рекорд Шумахера и получил особый приз.Фото
Хэмилтон
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Хэмилтон назвал Шумахера своим кумиром, повторив рекорд легендарного гонщинка на гран-при Эйфеля

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу на гран-при Эйфеля, сравнявшись по этому показателю с легендарным гонщиком Формула 1 Михаэлем Шумахером. Об этом пишет BBC News.

Гонка проходила в немецком Нюрбургринге. Хэмилтон заполучил лидерство на 13-м круге и не уступал до конца гонки, на последних кругах он раз за разом устанавливал рекорды трассы. Вторым пришел Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим –  Даниэль Рикардо из Renault.

После гонки Хэмилтону вручили особый приз –  шлем Шумахера, в котором он выступал в 2012-м. Вручал реликвию сын легендарного гонщика – Мик Шумахер.

"Я даже не знаю, что сказать. Ведь он (Шумахер, – ред.) всегда был моим кумиром, я восхищался качеством его вождения, тем, что он делал как пилот. И учитывая, как долго он был лучшим, я никогда не думал, что кто-нибудь, тем более я сам, смогу когда-то приблизится к его рекорду", – сказал Хэмилтон.

Гонщик поблагодарил сына Шумахера за подарок и выразил глубочайшее почтение Михаэлю.

Теперь у Хэмилтона есть все шансы в седьмой раз завоевать титул чемпиона мира и догнать по этому показателю все того же Шумахера, отмечают в издании. Ему осталось завершить шесть гонок на новой трассе в Портимаю, Португалия.

29 декабря 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. В результате гонщик почти полгода пробыл в состоянии медикаментозной комы. В сентябре 2019-го сообщалось, что Шумахера госпитализировали в больницу Жоржа Помпиду в Париже и ему планируют ввести стволовые клетки.
liga.net
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