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Спорт
Автоспорт
18 августа 20, 09:51
Льюис Хэмилтон побил рекорд Шумахера
Льюис Хэмилтон
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Британский автогонщик выиграл Гран-при Испании и в 156-й раз в карьере поднялся на пьедестал почета

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл шестой этап чемпионата "Формула-1", который проходил в Испании.

Вторым на Гран-при Испании стал нидерландский гонщик из Red Bull Макс Ферстаппен, третьим - напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас. Победа в Испании стала для британца четвертой в текущем сезоне. Следующий Гран-при состоится 30 августа в Бельгии на автодроме Спа-Франкоршам. В генеральной классификации отрыв Хэмилтона от Ферстаппена увеличился на 7 очков и составляет уже 37 очков.

Для Хэмилтона этот подиум стал 156-м раз в карьере, и тем самым он побил рекорд величайшего немецкого пилота Михаэля Шумахера, у которого было 155 подиумов.

Сейчас Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не распространяется о состоянии его здоровья.

Хэмилтон проводит 14-й сезон в "Формуле-1" и в этом сезоне может сравняться с Шумахером по количеству чемпионских титулов. На данный момент их у Льюиса шесть.
kp.ua
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