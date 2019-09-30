Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2019

Сезон-2019. Положение пилотов в чемпионате (после 16 из 21 этапа):
1. Льюис Хэмилтон – 322 очка
2. Валттери Боттас – 249
3. Шарль Леклер – 215
4. Макс Ферстаппен – 212
5. Себастьян Феттель – 194
6. Пьер Гасли – 69
7. Карлос Сайнс-младший – 66
8. Алекс Албон – 52
9. Ландо Норрис – 35
10. Даниэль Риккардо – 34
11. Нико Хюлькенберг – 34
12. Даниил Квят – 33
13. Серхио Перес – 33
14. Кими Райкконен – 31
15. Ланс Стролл – 19
16. Кевин Магнуссен – 22
17. Ромен Грожан – 8
18. Антонио Джовинацци – 4
19. Роберт Кубица – 1
20. Джордж Расселл – 0
Смотрите также положение команд в Кубке конструкторов и календарь сезона-2019.