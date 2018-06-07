Гран-при Канады: анонс этапа Формулы-1

Гран-при Канады – один из самых непредсказуемых этапов в календаре Формулы-1. Гонки, проводимые на треке в Монреале, всегда невероятно захватывающие и обычно полны сюрпризов. Здесь редко можно предугадать победителя, ведь зачастую именно фавориты вынуждены отказаться от борьбы, а на подиум поднимаются гонщики, и вовсе не претендующие на титул.
По статистике, как раз в Монреале самый высокий процент появления пейс-кара – 80%. Еще бы, ошибки на этом этапе чреваты серьезными последствиями, а поскольку стены на некоторых участках располагаются, пожалуй, слишком близко, то аварии на автодроме – привычная вещь. Местами узкая, извилистая трасса насыщена медленными и сложными поворотами, один из которых заслуживает особого внимания.
Знаменитая "Стена чемпионов" – наиболее известная деталь этой схемы. Бетонное ограждение на выходе из последней шиканы в свое время послужило причиной схода многих гонщиков. Такое название стена заслужила в 1999 году, когда по ходу одного уик-энда здесь закончили выступления сразу три чемпиона Формулы-1: Деймон Хилл, Жак Вильнев и Михаэль Шумахер.
Несмотря на сложность трассы, для большинства команд Гран-при Канады все же является любимым этапом.
Трасса
Место проведения: Монреаль, Канада
Название трассы: Circuit Gilles Villeneuve (Автодром имени Жиля Вильнева)
Длина круга: 4,361 км
Гоночная дистанция: 70 кругов = 305, 270 км
Победитель в 2017: Льюис Хэмилтон (Мерседес)
Рекорд круга (гонка) - 1:13.622 - Рубенс Баррикелло (Феррари, 2004)
Рекорд круга (квалификация) - 1:11.459 – Льюис Хэмилтон (Мерседес, 2017)
Канадская трасса по своей конфигурации напоминает сразу два трека Формулы-1, а именно итальянский автодром Монца и городскую трассу Монако.
Автодром имени Жиля Вильнева представляет собой несколько скоростных прямых, разделенных шиканами и шпилькой.
Трасса в Монреале, прежде всего, характеризуется высоким износом тормозов – серьезных торможений здесь сразу четыре. Требования к аэродинамике не столь высоки, болиды настраиваются на среднюю или низкую прижимную силу. Очень важно выбрать правильные настройки для конфигурации болидов, в особенности подвески.
Кроме того, этот трек очень требователен к мощности силовой установки. Поул не играет большой роли на данном этапе, ведь обычно по ходу гонки происходит много обгонов.
Прогноз погоды
По ходу уик-энда серьезных осадков не ожидается. В день гонки ожидается переменная облачность при умеренном ветре. Воздух днем прогреется до 23…24 градусов.
О резине
На трассе в Монреале в основном будут использоваться шины "гиперсофт".
Почти все команды выбрали по семь или восемь комплектов этих шин, кроме команды Мерседес — оба пилота предпочли по пять комплектов "гиперсофта" и пять комплектов "ультрасофта"
Расписание заездов
08.06 (17:00) Первая практика
08.06 (21:00) Вторая практика
09.06 (18:00) Третья практика
09.06 (21:00) Квалификация
10.06 (21:10) Гонка
Прогноз и ставки букмекеров
Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Монако:
Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 2,50
Валттери Боттас (Мерседес) - 4,00
Себастьян Феттель (Феррари) - 5,50
Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 5,50
Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 8,00
Кими Райкконен (Феррари) - 11,00
Фернандо Алонсо (Макларен) - 101,0
Карлос Сайнс-младший (Рено) - 151,0
Серхио Перес (Форс-Индия) - 151,0
Нико Хюлькенберг (Рено) - 151,0
Кевин Магнуссен (Хаас) - 201,0
Ромен Грожан (Хаас) - 201,0
Эстебан Окон (Форс-Индия) -201,0
Стоффель Вандорн (Макларен) - 251,0
Пьер Гасли (Торо Россо) - 251,0
Шарль Леклер (Заубер) - 501,0
Брендон Хартли (Торо Россо) - 751,0
Сергей Сироткин (Уильямс) - 1001,0
Лэнс Стролл (Уильямс) - 1001,0
Маркус Эрикссон (Заубер) - 1001,0
Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Канады о в воскресенье, 10 июня. Начало трансляции в 21:00 по киевскому времени.