Гран-при Канады: анонс этапа Формулы-1

Гран-при Канады – один из самых непредсказуемых этапов в календаре Формулы-1. Гонки, проводимые на треке в Монреале, всегда невероятно захватывающие и обычно полны сюрпризов. Здесь редко можно предугадать победителя, ведь зачастую именно фавориты вынуждены отказаться от борьбы, а на подиум поднимаются гонщики, и вовсе не претендующие на титул.





По статистике, как раз в Монреале самый высокий процент появления пейс-кара – 80%. Еще бы, ошибки на этом этапе чреваты серьезными последствиями, а поскольку стены на некоторых участках располагаются, пожалуй, слишком близко, то аварии на автодроме – привычная вещь. Местами узкая, извилистая трасса насыщена медленными и сложными поворотами, один из которых заслуживает особого внимания.

Знаменитая "Стена чемпионов" – наиболее известная деталь этой схемы. Бетонное ограждение на выходе из последней шиканы в свое время послужило причиной схода многих гонщиков. Такое название стена заслужила в 1999 году, когда по ходу одного уик-энда здесь закончили выступления сразу три чемпиона Формулы-1: Деймон Хилл, Жак Вильнев и Михаэль Шумахер.

Несмотря на сложность трассы, для большинства команд Гран-при Канады все же является любимым этапом.





Трасса

Место проведения: Монреаль, Канада

Название трассы: Circuit Gilles Villeneuve (Автодром имени Жиля Вильнева)

Длина круга: 4,361 км

Гоночная дистанция: 70 кругов = 305, 270 км

Победитель в 2017: Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Рекорд круга (гонка) - 1:13.622 - Рубенс Баррикелло (Феррари, 2004)

Рекорд круга (квалификация) - 1:11.459 – Льюис Хэмилтон (Мерседес, 2017)





Канадская трасса по своей конфигурации напоминает сразу два трека Формулы-1, а именно итальянский автодром Монца и городскую трассу Монако.

Автодром имени Жиля Вильнева представляет собой несколько скоростных прямых, разделенных шиканами и шпилькой.

Трасса в Монреале, прежде всего, характеризуется высоким износом тормозов – серьезных торможений здесь сразу четыре. Требования к аэродинамике не столь высоки, болиды настраиваются на среднюю или низкую прижимную силу. Очень важно выбрать правильные настройки для конфигурации болидов, в особенности подвески.

Кроме того, этот трек очень требователен к мощности силовой установки. Поул не играет большой роли на данном этапе, ведь обычно по ходу гонки происходит много обгонов.





Прогноз погоды

По ходу уик-энда серьезных осадков не ожидается. В день гонки ожидается переменная облачность при умеренном ветре. Воздух днем прогреется до 23…24 градусов.





О резине

На трассе в Монреале в основном будут использоваться шины "гиперсофт".

Почти все команды выбрали по семь или восемь комплектов этих шин, кроме команды Мерседес — оба пилота предпочли по пять комплектов "гиперсофта" и пять комплектов "ультрасофта"

Расписание заездов

08.06 (17:00) Первая практика

08.06 (21:00) Вторая практика

09.06 (18:00) Третья практика

09.06 (21:00) Квалификация

10.06 (21:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Монако:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 2,50

Валттери Боттас (Мерседес) - 4,00

Себастьян Феттель (Феррари) - 5,50

Даниэль Риккардо (Ред Булл) - 5,50

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 8,00

Кими Райкконен (Феррари) - 11,00

Фернандо Алонсо (Макларен) - 101,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) - 151,0

Серхио Перес (Форс-Индия) - 151,0

Нико Хюлькенберг (Рено) - 151,0

Кевин Магнуссен (Хаас) - 201,0

Ромен Грожан (Хаас) - 201,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) -201,0

Стоффель Вандорн (Макларен) - 251,0

Пьер Гасли (Торо Россо) - 251,0

Шарль Леклер (Заубер) - 501,0

Брендон Хартли (Торо Россо) - 751,0

Сергей Сироткин (Уильямс) - 1001,0

Лэнс Стролл (Уильямс) - 1001,0

Маркус Эрикссон (Заубер) - 1001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Канады о в воскресенье, 10 июня. Начало трансляции в 21:00 по киевскому времени.



